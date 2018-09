’Wie bepaalt welke religie serieus is?’

Van de rechter mogen volgelingen van de kerk van het vliegende spagettimonster niet met een vergiet op hun hoofd op een foto voor paspoort of rijbewijs staan. Volgens artikel 6 van de grondwet is een ieder vrij om te leven volgens een religie of levensovertuiging naar eigen keuze en heeft hij recht op gelijke behandeling voor de wet.

Blijkbaar kan de rechter bepalen welke religie serieus genoeg bevonden wordt, en welke niet. Dus wanneer je gelooft in een hemel en een hel, of in een paradijs met 72 maagden, word je wel serieus genomen, maar voor iemand die op dezelfde gronden (dat geloof ik nou eenmaal) recht meent te hebben op een gelijke behandeling geldt artikel zes blijkbaar niet.

De achterliggende gedachte van de spagettiaanhangers doet hier niets aan af. Alleen wanneer je in door de overheid erkende achterhaalde denkbeelden gelooft ben je in Nederland serieus genoeg om aanspraak te kunnen maken op gelijke behandeling. Ben ik nou de enige die dat vreemd vind?

M. van Zeist, Apeldoorn