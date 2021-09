Geprikt Denemarken van het slot: alles mag weer

Magnus Heunicke glunderde toen hij twee weken geleden mocht aankondigen dat op vrijdag 10 september alle coronamaatregelen zouden opgeheven worden. De Deense minister van Volksgezondheid zei dat de pandemie onder controle was, en noemde het coronavirus „niet langer een bedreiging voor de volksgezondheid dankzij de hoge vaccinatiegraad.”

Toch benadrukte Heunicke dat het virus niet weg is. „Het gaat nu goed, maar de epidemie is niet voorbij”, sprak hij. „De overheid zal niet aarzelen om toch in te grijpen als het virus weer een bedreiging begint te vormen.” Maar zolang dat niet het geval is, mogen de Denen zich dus weer vrij bewegen in het land. Zonder mondmaskers, zonder coronapaspoort, zonder gepaste afstand. Alles kan weer.

Voorloper

Denemarken was een voorloper in de coronacrisis door in maart 2020 sneller dan veel andere landen in lockdown te gaan. Die werd heel strikt opgevolgd en de cijfers gingen er al snel de goede richting uit. Op 21 april van dit jaar werd het coronapaspoort ingevoerd om horecazaken, bioscopen, fitnesszaken, kappers, voetbalstadions en meer te mogen betreden. De Denen gingen massaal in op de vaccinatie-uitnodigingen: 73 procent van de bevolking is er volledig gevaccineerd - zo’n tien procent meer dan in ons land. Tijdens de hele pandemie kwamen er 2.599 mensen om het leven door het virus; op een bevolking van een kleine zes miljoen mensen is dat een stuk minder dan in veel andere landen.

De overheid houdt wel een slag om de arm door te zeggen dat nieuwe maatregelen nog kunnen wanneer die nodig blijken, en in de Deense krant Politiken maant de hoofdarts van het ziekenhuis in Bispebjerg tot voorzichtigheid. Dat de ziekenhuiscijfers voor de zesde dag op rij stijgen, noemt hij geen probleem. „Maar dat betekent niet dat het niet zorgwekkend kan worden als de stijging zich blijft doorzetten”, zegt Christian Wamberg. „Ik maak mij vooral zorgen om de mensen die zich nog niet hebben laten vaccineren.”

Om nieuwe maatregelen vraagt hij dus nog lang niet. „Maar het is wel iets om in de gaten te houden.”

Maatregelen op reizen

Nog minstens tot oktober blijven de reisbeperkingen in Denemarken wel van kracht. Dat betekent dat je het coronapaspoort moet kunnen voorleggen om het land binnen te mogen. Afhankelijk van je land van herkomst en je keuze om je al dan niet te laten vaccineren zullen andere beperkingen opgelegd worden. Dat kan gaan van een tien dagen durende quarantaine tot zorgeloos reizen.