Surreëel beeld: daklozen ’geparkeerd’ in Las Vegas

Het bestuur van de gokstad zegt echter dat het niet anders kon en dat dit de beste oplossing was nadat een opvanghuis voor 500 daklozen onverwacht moest worden gesloten omdat daar bij een dakloze het coronavirus was vastgesteld.

De groep kreeg speciale matjes om op te slapen die eenvoudig schoon te maken zijn, ook al vanwege het virus.

Lege hotelkamers

De voormalige Democratische presidentskandidaat en burgemeester van San Antonio, Julian Castro, wees op het feit dat er momenteel 150.000 lege hotelkamers zijn in Las Vegas omdat het toerisme is stilgevallen door het virus. „Waarom maak je een aantal daarvan niet geschikt voor daklozen?.”

Een woordvoerder van de gemeente verdedigde zijn stad. „Dit is een noodsituatie en we doen wat we kunnen. Het is makkelijk om te vragen aan mensen om thuis te blijven, maar hoe doe je dat met mensen zonder een dak boven hun hoofd?”

Bijna huilen

De kritiek op de ’parkeerplaatsdaklozenopvang’ werd in ieder geval niet door alle gebruikers gedeeld. „Ik moet bijna huilen. De mensen helpen ons hier enorm mee. Ik voel me hier veilig, dat is op veel plaatsen in de stad wel anders”, zei Denise Lankford.

Zoals zo veel grote Amerikaanse steden heeft Las Vegas veel daklozen. In het zuiden van het land zijn dat er meestal meer vanwege het milde klimaat.