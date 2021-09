Misbruik-oppas Eindhoven had verklaring van goed gedrag

De vrouw is afkomstig uit een Limburgs dorpje tegen de Duitse grens aan. Een man, met wie ze de beelden van het misbruik deelde, woont in dezelfde regio. Naast het misbruik worden de twee verdacht van bezit van kinderporno. De vrouw werkt volgens haar sociale media bij een alarmcentrale, waar bedrijven en particulieren naartoe kunnen bellen in het geval van bijvoorbeeld een inbraak.

Bij de websites waar ouders een oppas voor hun kinderen kunnen zoeken vindt volgens de krant nauwelijks controle plaats. Een oppas die zich aanmeldt, lijkt bijvoorbeeld niet te worden gescreend. Verder bestaat er in Nederland geen branchevereniging. En in tegenstelling tot de kinderopvang is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) niet verplicht.