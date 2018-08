’Vermiste’ vader binnen week met een ander getrouwd

De ongeruste vrouw wilde haar man Malcolm als vermist opgeven. Dat bleek echter niet nodig. Haar echtgenoot, met wie ze al van kinds af aan samen was, bleek zelf al contact met hem opgenomen te hebben. Zo wist de agent haar te vertellen dat het prima met hem ging.

Op zich goed nieuws, zou je denken. Langzamerhand kwam Cheryl er echter achter dat haar gezin in de steek was gelaten. En dat Malcolm intussen al een nieuw leven was begonnen...

Die zat namelijk niet, zoals hij zei, bij zijn familie in Schotland, maar bij zijn nieuwe vrouw in het Amerikaanse Utah.

Daar bleek Malcolm binnen enkele dagen al met een andere vrouw te zijn getrouwd, tot verbijstering van Cheryl, die achterbleef met hun twee kinderen. Op Facebook plaatste hij vrolijk een foto van hem en zijn nieuwe aanwinst.

Niet alleen Cheryl was in shock. Ook vrienden en familie wisten niet wat ze hoorden. „Zeggen dat zijn familie er kapot van is, is nog een understatement”, zegt een vriend tegen The Scottish Sun. „Ze weten niet wat hem bezield heeft. Het is echt niets voor hem.”

Het lijkt erop dat het kersverse bruidspaar elkaar heeft leren kennen via Facebook. Volgens de vriend van Cheryl hadden ze al twee jaar contact in het geheim. Of hij zijn kinderen ooit nog zal zien, zal de toekomst moeten uitwijzen.