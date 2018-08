’We wisten allemaal dat hij in de foute handel zat’

Nee, ze willen niet bij naam worden genoemd, de omwonenden van het huis waarvoor nu een bordje prijkt dat het op last van de burgemeester niet meer mag worden betreden. En nee, ze hadden ook geen last van Danny M., die onder meer encryptietelefoontjes verkocht aan criminelen. Maar ja, het was wel heel vervelend, dat die criminelen voortdurend in dikke auto’s door de wijk reden.

Bekijk ook: Burgemeester Nijmegen stuurt gezin uit woning

„We wisten allemaal dat hij in de verkeerde handel zat, maar verder best een aardige vent. Had je geen last van,” aldus een bewoner van de 22ste straat in de wijk Hegdambroek in Nijmegen.

„Maar hij woont wel bij een speeltuin en het is toch niet fijn dat er dan voortdurend mensen in dikke auto’s staan te posten.”

M. runde tot 2016 een bedrijfje in beveiligde telefoons, die veelal door criminelen worden gebruikt. In 2016 werd het bedrijf door het OM ontmanteld, waarna specialisten van de politie erin slaagden de servers die werden gebruikt, te kraken.

Vanaf dat moment waren M. en zijn gezin hun leven niet meer zeker. Deze dreiging werd de laatste steeds concreter; reden voor de Nijmeegse burgemeester Bruls om het gezin te verbieden terug te keren in hun woning. Bruls sprak de omwonenden gisteren toe.