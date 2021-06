Dertig jaar na moord op Klaas Bruinsma is drugsoorlog heviger dan ooit

Buitenland

Agent Derek Chauvin 22,5 jaar de cel in na dood George Floyd

De inmiddels ontslagen politieagent Derek Chauvin die vorig jaar in de Amerikaanse stad Minneapolis George Floyd doodde, moet 22,5 jaar de cel in. De 45-jarige Derek Chauvin werd in april door een burgerjury al schuldig bevonden aan moord en doodslag. Hij had tot 40 jaar celstraf kunnen krijgen.