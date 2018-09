’Slagveld op huizenmarkt als rente stijgt’

De woningprijzen in Nederland rijzen de pan uit. Vanaf 2013 tot heden is de prijs van een koopwoning gestegen van 213.000 naar 300.000 euro. Overbieden van de koopprijs is bijna standaard geworden.

Als koper moet je al een zak eigen geld meebrengen omdat banken slechts een hypotheek mogen geven tot aan de taxatieprijs. Mede door een hoge koopprijs stijgen de maandlasten en zie je nú al steeds meer betalingsproblemen ontstaan. De huizengekte wordt bovendien nog in stand gehouden door een erg lage rentestand.

De grote vraag is nu: bljjft dat zo? We hoeven nog niet eens zover terug te gaan toen in de zeventiger jaren de rente maar liefst steeg tot boven de 12%. Als die geschiedenis zich herhaalt ontstaat er echt een slagveld op de huizenmarkt. Veel mensen zullen dat niet meer kunnen opbrengen en moeten hun huis ver onder de waarde van nu verkopen. Aan de ellende die daaruit ontstaat kun je maar beter niet denken.

Onmogelijk? Dat dacht ik destijds ook. Zaak is je verstand te gebruiken en je niet laten verleiden tot rare of absurde zaken. Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Toch?

Jan Muijs, Tilburg