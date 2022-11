‘André en Monique vieren opnieuw samen kerst’

In een openhartig interview gaf Martijn Krabbé aan over drie jaar te willen stoppen met presenteren. Een van de reden die Krabbé aanhaalt is het Voice-schandaal. Evert Santegoeds noemt de uitspraken ‘opmerkelijk’ maar hij denkt dat RTL er alles aan zal doen om Martijn op andere gedachten te brengen. Verder gaat het in de nieuwe aflevering van de podcast Strikt Privé over het stilzwijgen van Marc-Marie Huibregts over Matthijs van Nieuwkerk.

