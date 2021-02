Premium Columns

Stichting Herstel Herstel-NL: er moet iets te lachen over blijven

Ruzie kon je het niet noemen. Althans, die mening was ík toegedaan. De meubels bleven staan en er vloog geen glaswerk door de huiskamer. Dan is het voor mij geen ruzie, klaar. In mijn ogen was het slechts een typisch echtelijk lockdownmeningsverschilletje.