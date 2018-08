Festivalgangers hebben geluk: warm, maar niet tè

Zon en wolkenvelden wisselen elkaar af en de temperatuur komt op normale waarden uit van 21-25 graden, meldt Weeronline. Bovendien is de kans op buien klein. Donderdag is het nog warm, maar donderdagavond en in de nacht zijn stevige plensbuien met kans op onweer mogelijk.

Vrijdag trekken de laatste buien geleidelijk naar het oosten weg en wordt het droog. Ook zaterdag kan volop worden genoten van het normale zomerweer. Voor wie naar festivals als Lowlands gaat kan het haast niet beter weer zijn. In Biddinghuizen is het namelijk met 23 graden niet te warm en niet te fris. Bovendien blijft het waarschijnlijk droog. Ook bij Decibel Outdoor in Hilvarenbeek is het heerlijk weer. Met 25 graden is het zelfs nog wat warmer dan in Biddinghuizen.

Zondag weet iets warmere lucht ons land te vinden. Maar de zon zal veel bewolking naast zich moeten dulden.