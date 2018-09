’Terreur van de zelfpromotie’

Dagelijks worden we geteisterd door brillen-fiets-supermarkt- en nog veel meer oervervelende STER- reclames. Geluid af is trouwens al een aardige oplossing.

Kom dachten de gezamenlijke omroepen, dat kunnen wij ook ! En worden wij avond aan avond getrakteerd op spots met de bekende presentatoren en hun, als wij de omroepen mogen geloven, onnavolgbare programma’s. Soms wel tot tien keer op een avond.

Teister ons niet langer anders zitten we straks allemaal op het internet en kijken we echt alleen wat we willen!

Dick Kloosterman, Eemdijk