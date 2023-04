Premium Het beste van De Telegraaf

Voor het eerst in jaren broekriem stevig aantrekken Kabinet miljarden in het rood, bezuinigingsspook doemt weer op

Door Leon Brandsema en Inge Lengton Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP

Den Haag - Door een miljardengat in de begroting dreigt het kabinet voor het eerst in jaren weer de broekriem te moeten aantrekken in de vorm van bezuinigingen. Volgens eerste berekeningen zou er een tekort van zo’n 6 miljard euro dreigen. In de coalitie wordt verschillend gedacht over hoe dat gat gedicht moet worden.