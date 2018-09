Wij hadden 1 flesje Bavaria bier á 30 cl en 1 flesje rosé á 25 cl, in totaal moest ik €10 afrekenen. Dat noem ik de hoofdprijs. Ik heb even nageken wat een en ander in de winkel kost. Flesje bier €0,47 in plaats van €3.50, flesje rosé €1.25, in plaats van €6.50, en daar verdient de winkelier er ook nog aan.

Dat het meer kost in een restaurant, dat begrijp ik wel, maar moet dat nou zoveel meer zijn? Ik noem dat woekerprijzen.

André Christ, Leidschendam