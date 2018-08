Verbijstering over uitkering criminelen

Terwijl de boeven onvindbaar zijn voor justitie en politie, weet de sociale dienst de zware jongens wel te vinden voor het overmaken van steungeld. Het kabinet probeert hier al jaren een einde aan te maken, maar uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt de praktijk weerbarstig.

„De situatie dat een voortvluchtige veroordeelde bij de rechter een uitkering kan afdwingen is ronduit idioot”, reageert VVD-Kamerlid Van Oosten. „Overheidsdiensten moeten beter gegevens kunnen delen. Ik neem aan dat onterecht uitgekeerde uitkeringen worden teruggevorderd.”

’Het ontbreekt aan gevoel van urgentie’

Ook CDA-Kamerlid Van Toorenburg is woedend: „Dit is niet uit te leggen. Het ontbreekt hier dus duidelijk aan een gevoel van urgentie.” Volgens de christendemocraat is de enige voorziening waar deze types recht op hebben kost en inwoning van justitie. „Dat wil zeggen: een verblijf achter de tralies.”

Beide Kamerleden willen opheldering van het kabinet.