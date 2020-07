Vragen bij ’kwartiermaker’ corona-evaluatie vanwege actief CDA-lidmaatschap

De CDA-bewindslieden De Jonge (links) en Grapperhaus speelden een bepalende rol bij de aanpak van de coronacrisis. Ⓒ DIJKSTRA BV

Den Haag - De ’kwartiermaker’ die betrokken is bij de evaluatie van de manier waarop de coronacrisis door het kabinet is bestreden, is een actief CDA-lid en de voormalig politiek adviseur van minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid).