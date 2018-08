Vader en zoontje slaan over de kop na botsing met zwangere vrouw

De vader sloeg na de klap over de kop met zijn auto. Hij en zijn zoontje konden zelfstandig uit de auto kruipen. Het lijkt erop dat ze geluk hebben gehad. De vader had slechts lichte verwondingen aan zijn been en zijn arm en het zoontje bleef ongedeerd.

Hoe oud het jongetje is, is niet duidelijk. Op foto’s van na het ongeluk is te zien dat een kinderzitje meters van de auto vandaan ligt.

Ook de zwangere vrouw kwam er goed vanaf. Ze bleef ongedeerd. De auto’s zijn ernstig beschadigd.

De weg werd afgesloten na het ongeluk.