’Beter leren zwemmen’

Dit komt omdat het schoolzwemmen bijna overal is afgeschaft en veel gezinnen die het niet breed hebben, zwemmen geen prioriteit geven. Ik heb zelf ruim 30 jaar in zwembaden gewerkt en merk dat steeds minder op de techniek wordt gelet. Het gevolg is dat kinderen weinig stuwing in de schoolslag hebben zodat ze na 50 meter zwemmen doodop zijn. Dit komt omdat er na het sluiten van de benen niet uitgedreven wordt en dan wordt de ademhaling vergeten. Verder is het belangrijk dat kinderen na het behalen van het zwemdiploma blijven zwemmen.

D. Lodewegen