’Ze stonden dus gewoon te posten voor een aanslag’

De kinderen van Danny M. speelden in deze speeltuin. Op de achtergrond de inmiddels op last van de burgemeester gesloten ville van het gezin. Ⓒ Eigen foto

NIJMEGEN - Nu de woning van de familie van de 39-jarige Nijmegenaar Danny M. aan Hegdambroek in de wijk Lindenholt op last politie en justitie op slot zit, is de rust in het woonwijkje teruggekeerd. Sinds 2016 heeft het er gebroeid. „Het is niet de eerste keer. Eerder werd hier ook al een villa beschoten met een automatisch geweer.”