Voormalig topturner schuldig aan grooming 15-jarig meisje, maar geen celstraf

Voormalig Olympisch trampolinespringer Alan V. (41) tijdens een eerdere behandeling van zijn zaak. Ⓒ DE TELEGRAAF

Voormalig topsporter Alan V. is donderdag schuldig bevonden aan het aanzetten tot ontuchtige handelingen bij een 15-jarig meisje via Facebook. Hij krijgt echter niet de twaalf weken celstraf die tegen hem geëist waren. Hij hoeft helemaal de cel niet in. Wel moet hij een boete betalen.