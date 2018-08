Maatregelen droogte blijven van kracht

De experts stellen dat de problemen met verzilting, landbouw en scheepvaart voorlopig nog niet voorbij zijn. Ook het aantal meldingen van blauwalg, botulisme en vissterfte neemt toe. Zwemmers kunnen daar ziek van worden.

Hoewel er na een lange periode van droogte weer neerslag valt, blijft de aanvoer van water via de rivieren onvoldoende. Zonder maatregelen stroomt er zout water het land in en dat is slecht voor de boeren.

Lichtpuntje is het waterpeil in het IJsselmeer, onze nationale waterreserve. Door de neerslag is het peil in het IJsselmeer gestegen. De waterschappen hebben nu minder water nodig uit het meer om waterstanden elders te verhogen. De verwachting is dat het peil van het IJsselmeer en het Markermeer over een aantal dagen weer zal dalen, maar minder snel dan eerder werd ingeschat.

In het hele land zijn er verschillende maatregelen genomen. Naast sproeiverboden zijn sommige sluizen tijdelijk gesloten.