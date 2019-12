Zo donker worden de donkere dagen voor Kerst

De kortste dag van het jaar is pas over tien dagen, maar deze week gaat de zon het vroegst onder. In De Bilt is dat vandaag om 16:28 uur.

Het meest bewolkte en vaak regenachtige weer zorgt ervoor dat al ruim voor zonsondergang de kerstverlichting en kaarsen aankunnen. Vanaf volgende week wordt het heel langzaam weer later donker.

Ondanks het overheerstende sombere weerbeeld zijn er ook zonnige perioden die worden afgewisseld met veel wolkenvelden. Vrijwel elke dag is kans op regen en het waait ook flink.

Traditioneel somber

Traditioneel is december de somberste maand van het jaar met gemiddeld over het land slechts 49 uur zon. In 2017 scheen de zon in de twee weken voor Kerst slechts 15 uur. De afgelopen jaren was 22 december de meest somberste dag met gemiddeld minder dan drie kwartier zon. Op andere dagen varieerde de gemiddelde hoeveelheid zon volgens Weeronline van 0,9 tot 2,3 uur per dag.

Langere dagen

Pas in januari merken we echt dat de dagen weer langer worden. In de ochtend komt de zon aan het eind van de maand 16 minuten eerder op dan deze dagen en in de middag gaat ze 57 minuten later onder.