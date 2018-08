Overvallers trekken ring van vinger 90-jarige dame

Beeld ter illustratie Ⓒ CORBIS

ROTTERDAM - Een 90-jarige is in haar woning in Rotterdam door vier mannen met bivakmutsen beroofd van een ring. De overvallers drongen in de nacht van woensdag op donderdag haar slaapkamer binnen. Ze dwongen de hoogbejaarde vrouw te blijven liggen, waarop ze de ring van haar vinger trokken.