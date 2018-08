Weduwnaar: Willie sprak de waarheid

In een emotionele verklaring laat partner Caspar Reedijk weten dat zijn vrouw gisteren in naaste familie- en vriendenkring is begraven.

Dille pleegde vorige week woensdag zelfmoord nadat ze een eerder een filmpje op Facebook had geplaatst. Hierin stelde ze door een groep moslimmannen te zijn ontvoerd en verkracht. Het filmpje is hierna verwijderd.

Met een andere boodschap op het sociale media platform: „Sorry alle mensen die ik liefhad”, nam ze afscheid.

Veel verdriet

Reedijk laat weten dat Willie zelf een afweging heeft gemaakt over haar situatie maar meer nog over die van haar gezin (partner, kinderen, pleegkinderen en logeerkinderen). „Dat de uitkomst daarvan ons veel verdriet doet moge duidelijk zijn. Echter gezien hetgeen Willie in de schaal heeft moeten leggen en Willies onbevreesde karakter voor zaken die haar lijf en leden aangaan, begrijpen we de uitkomst van haar overweging wel”, aldus Reedijk.

Hij voegt daaraan toe verder niet in detail te willen treden over de door Willie persoonlijk of op andere wijze in de schaal gelegde informatie. „Wat ik wel op basis daarvan kan concluderen is dat Willie in haar afscheidsrede (de film) geen onvertogen woord jegens de waarheid heeft gesproken. Om die reden en uit respect voor Willie zullen wij daar verder geen mededelingen over doen”, aldus haar partner.

De Haagse driehoek van burgemeester, officier van justitie en de leidinggevende van de politie lieten vorige week na een dag overleg weten geen verdere aanleiding te hebben om de gedane uitlatingen in het filmpje nader te onderzoeken. Dille zelf sprak met burgemeester en de politie over de zaak maar deed geen aangifte.