Bruinvis levend aangespoeld op Haags strand

Mogelijk had het dier een infectieziekte. Andere doodsoorzaken van gestrande bruinvissen zijn onder meer verdrinking in vistuig of een aanval door grijze zeehonden. Ook overlijden bruinvissen als ze in aanraking komen met scheepsschroeven.

Sinds november vorig jaar staat de bruinvis niet meer op de Rode Lijst van in Nederland bedreigde zoogdieren. De dieren worden hier dus niet meer in hun voortbestaan bedreigd. Het aantal bruinvissen in het Nederlandse deel van de Noordzee is tussen 1991 en 2019 meer dan verzevenvoudigd. Wel worden steeds minder vaak bruinvissen dicht bij de kust gespot.

De bruinvis (Phocoena phocoena) is een zoogdier en de meest voorkomende walvissoort in de Noordzee. Bruinvissen kunnen 1 meter 80 lang worden en wegen tot 60 kilogram.