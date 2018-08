’Rotterdamse aanpak radicalisering verre van effectief’

VVD-Kamerlid Becker noemt het een „verre van effectieve aanpak.” De liberaal wijst erop dat Rotterdam tonnen van het ministerie kreeg om radicalisering te bestrijden. Ze wil dat minister Koolmees (Sociale Zaken) zich meer gaat bemoeien met de problematiek in onze grote steden.

Oppositiepartij PVV wil dat de bewindsman de contacten met de omstreden stichting Waqf gaat onderzoeken. Een van de ambtenaren heeft daar eerder werk voor verricht, zo onthult De Telegraaf vandaag.

Kamerlid De Graaf van de PVV is niet te spreken over de gang van zaken in de Maasstad: „In het Rotterdamse stadhuis wordt bewezen dat de islamisering van Nederland keihard doorgaat.”

Advocaat en Kamerlid Hiddema van Forum voor Democratie legt een link met de IRT-affaire in de jaren negentig. De politie rekruteerde mensen uit de top van het criminele circuit om te infiltreren. Dat liep uit op een fiasco: de gerekruteerde zware jongens gebruikten het aanbod om een kijkje te nemen in de keuken van de politie.

„Dat heeft de IRT de kop gekost”, legt Hiddema uit. „Daar is een verbod op gekomen. De politie mag niet meer rekruteren in het criminele milieu.”

De parlementariër ziet nu hetzelfde gebeuren bij de bestrijding van radicalisering: conservatieve moslims worden ingezet om de uitwassen van conservatieve gelovigen aan te pakken. Hij spreekt over ’het instituut van de dubbelspion’. „Dit is nog gevaarlijker. Bij deze mensen ligt de loyaliteit niet bij geld, maar bij hun broeders. De overheid moet mensen uit eigen kring opleiden; een baardje laten groeien en bijpassend dialect aanleren.”