Scooterboys laten gewonde vriendin (15) aan lot over

Bij het ongeluk aan het Savoiepad in Eindhoven raakte woensdagavond behalve het meisje, ook een jongeman van 19 jaar oud ernstig gewond. Eén van de twee scooterbestuurders kwam in botsing met de scooter van de 19-jarige Eindhovenaar, die daarbij ernstig gewond raakte aan het hoofd. Hij ligt buiten bewustzijn in een ziekenhuis.

Niet lang na het ongeval werd elders in Eindhoven een scooter gevonden die in brand was gestoken. De politie vermoedt dat deze scooter bij de aanrijding betrokken was.