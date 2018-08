Bibliothecaris deed bommelding om vlucht te halen

Jacob Meir Abdellak belde de politie acht minuten voordat het toestel naar Los Angeles zou vertrekken. Daardoor moesten alle passagiers uitstappen om opnieuw gecontroleerd te worden, met een vertraging van anderhalf uur tot gevolg. Toch mislukte de opzet van Abdellak. Hij kon niet mee omdat hij zich niet op tijd had ingecheckt.

De autoriteiten arresteerden de man elf dagen later op Gatwick Airport. Hij probeerde toen opnieuw een vlucht naar de Verenigde Staten te nemen. De man beweerde eerst nog dat hij niet achter de bommelding kon zitten omdat hij zijn simkaart was verloren, maar bekende later alsnog schuld.

De politie noemt de actie van de man belachelijk en egoïstisch. „Zijn optreden heeft een aantal medewerkers en passagiers bang en overstuur gemaakt”, zei hoofdinspecteur Marc Clothier.