’Sparen voor hogere AOW is bedrog’

Zo’n systeem kun je niet zomaar opzadelen met een spaarcomponent. Het gespaarde aanvullende pensioen, de zogeheten tweede pensioenpijler, bestaat al voor alle werknemers die bij een pensioenfonds aangesloten zijn. Het vertrouwen in die fondsen is ten onrechte laag: Die fondsen beheren gezamenlijk een gigantisch vermogen van ca. 1400 miljard euro, tweemaal ons BBP.

Halverwege de jaren ’90 stonden die fondsen op ’slechts’ éénmaal het BBP en toen riepen de meeste politici dat dat veel te veel was. Nu menen de meeste politici dat er te weinig vermogen is om die gespaarde pensioenen te indexeren, een minstens zo spectaculaire denkfout.

Voor de werkenden die niet bij een pensioenfonds zijn aangesloten is er de zogenoemde derde pensioenpijler, het pensioenspaarsysteem dat door de particuliere verzekeraars aangeboden wordt.

Dat is niet goedkoop maar dat zijn de pensioenfondsen evenmin. De idee dat je zo’n aanvullend pensioen voor een prikkie zou kunnen sparen via een opslag op de AOW-premie is volksverlakkerij.

