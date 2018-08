’Mogelijk nog meer dan 10 mensen onder puin Genua’

Dat maakt Francesco Cozzi, de hoofdaanklager van Genua, bekend. Op de rampplek halen kranen en bergers nog steeds brokstukken weg, terwijl een reddingsteam op zoek is naar de slachtoffers.

„We gaan nog steeds verder, de komende 48 uur, in de hoop nog iemand te vinden”, zegt Pietro Cosola, een directeur die de bergingsoperatie overziet.

Eerder werd gesproken van 39 en zelfs 42 doden. Dat is bijgesteld. Het huidige cijfer is niet alleen door de vermiste mensen nog voorbarig, maar ook omdat vijftien gewonden nog in ziekenhuizen liggen, van wie er negen levensgevaarlijk gewond zijn.

Actie

Ondertussen richt de Italiaanse overheid al zijn pijlen op de commerciële uitbater van de snelweg, Autostrade. „We bekijken verschillende opties: volledige schadeloosstelling, alleen het gedeelte van de A10, of een straf. Maar een boete van 150 miljoen euro zou te laag zijn”, aldus staatssecretaris van Transport Edoardo Rixi.

De staat denkt erover na om de commerciële partijen buitenspel te zetten en zelf het beheer van alle wegen over te nemen. „Het is onmogelijk dat mensen uiteindelijk de prijs betalen door te sterven”, zegt vicepremier Luigi Di Maio. „Degenen die het onderhoud hadden moeten doen, hebben gefaald. De brug had gesloten moeten worden.”