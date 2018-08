Klaver in briefje: Rutte moet afstand nemen van Blok

Aan het begin van het acht weken durende zomerreces ontstond er kortstondig ophef over een optreden van Blok tijdens een besloten bijeenkomst. De bewindsman zei onder andere geen voorbeelden te kennen van een multiculturele samenleving waar de oorspronkelijke bevolking nog woont en waar een vreedzaam samenlevingsverband bestaat. Verder noemde hij Suriname een ’failed state’.

De minister heeft al excuses aangeboden aan de voormalige kolonie waar de omstreden president Desi Bouterse de scepter zwaait. Nu de ministerraad vrijdag voor het eerst weer samenkomt, grijpt Klaver zijn kans om de stilte aan het Binnenhof te verbreken.

De chef van de groene oppositiepartij schrijft in een brief aan de premier dat hij afstand moet nemen van de uitspraken die Blok deed.

’Beste Mark’

Opvallend is dat Klaver in zijn brief de minister-president tutoyeert. Ook de aanhef is informeel en – slecht leesbaar – handgeschreven: ’beste Mark’.

Over Blok schrijft hij het volgende aan de premier: „Ik vind het eerlijk gezegd niet goed te begrijpen dat je in de afgelopen weken niet al eerder afstand hebt genomen van deze onzinnige, schadelijke en kwetsende uitspraken van jouw minister van Buitenlandse Zaken.”

Debat in Kamer

Er komt nog een debat in de Tweede Kamer met Blok, maar er wordt niet verwacht dat de positie van de minister in gevaar komt. De bewindsman heeft donderdagmiddag het transcript van de beruchte bijeenkomst vrijgegeven. In een brief aan de Tweede Kamer gaat hij opnieuw diep door het stof: „Het was niet alleen ongelukkig, maar ook onzorgvuldig. Dat had ik niet moeten doen, zeker niet in mijn rol als minister van Buitenlandse Zaken. Dit spijt mij.”

Vooral zijn uitspraken over de multiculturele samenleving zijn in Nederland slecht gevallen. „Mijn woorden waren op geen enkele manier bedoeld als vrijbrief voor racisme of uitsluiting van bepaalde bevolkingsgroepen. Ik heb in mijn uitspraken dan ook op geen enkele wijze onderscheid willen maken tussen verschillende groepen binnen de Nederlandse samenleving”, schrijft de minister in reactie op vragen van de PvdA.

Ook laat hij weten onder andere contact te hebben gehad met de ministers van Buitenlandse Zaken in Polen, Tsjechië en Suriname. Over deze landen maakte hij negatieve opmerkingen tijdens de bijeenkomst. „Ook heb ik contact gezocht met andere landen die zich gekwetst hadden kunnen voelen door mijn uitspraken.”