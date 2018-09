Uitslag Stelling: Eigen woning lastig verhaal

Met name in de Randstad bieden kopers tot ver boven de vraagprijs op woningen en laten zelfs bouwkundige keuringen achterwege.

Een van de stemmerst: „Twee keer modaal hier, maar huizen zijn onbereikbaar bij ons in Noordwijk. Nieuwbouw is absurd duur en bestaande woningen worden met 50.000 euro overboden.”

Het (ver) boven de koopprijs bieden is zelf bij eengezinswoningen bijna standaard. Als koper moet je een zak eigen geld meebrengen omdat banken slechts een hypotheek mogen geven tot aan de taxatieprijs.

Een van de respondenten vindt dat boven de vraagprijs bieden „zeer riskant.” „Mede door een hoge koopprijs stijgen de maandlasten en zie je nú al steeds meer betalingsproblemen ontstaan.”

„De huizengekte wordt veroorzaakt door de extreem lage rente. Bij een groeiende economie hoort een rente van 3 procent. Maar de ECB wil de rente zo laag mogelijk houden, anders kunnen we die knoflooklanden niet helpen”, stelt iemand.

Sinds de crisis zijn de teugels voor een hypotheek flink aangetrokken. Wie nu niet aan die regels kan voldoen, leent geld bij familie of vrienden. „Heel snel weer die hypotheekregels terugdraaien”, zo vindt een respondent. Het blijkt dat op het moment zelfs woningen wordt gekocht zonder voorbehoud van een bouwkundige keuring of financiering. Huizenkopers zouden beter beschermd moeten worden, vindt 40%.

Iedereen die een baan heeft, zou eigenlijk in staat moeten zijn een eigen woning te kopen, zo vindt het merendeel van de respondenten. „Te zot dat zelfs mensen met een goed inkomen geen hypotheek kunnen krijgen, em dus voor heel veel geld moeten gaan huren in de particuliere sector.”

Door de nieuwe financieringseisen en de torenhoge prijzen, wordt het vooral voor starters op de woningmarkt een lastig verhaal om een eigen huis te kopen. De overheid zou voor jongeren meer maatregelen moeten treffen, vindt een grote meerderheid. „Zij kunnen bijna geen vaste baan meer krijgen, en dus geen hypotheek. En voor huurwoningen zijn enorme wachtrijen. Er zit dus niks anders op dan dat ze thuis blijven wonen,” zo vreest een stemmer.

Een ander pleit voor het weer in ere herstellen van de premie A-regeling en verlangt ’een rechtvaardige overheid die grenzen stelt aan de grote winsten van projectontwikkelaars.’

Om aan de enorme vraag te voldoen, zouden er in Nederland meer woningen gebouwd moeten worden, zo vindt 73%. „En vooral meer huurwoningen.”

Ondanks dat de woningmarkt momenteel overkookt, denkt ruim de helft van de stemmers dat we de crisis van 2008 nog steeds niet te boven zijn. Ze denken daarbij ook nog eens in groten getale dat een volgende dip op de huizenmarkt er alweer aan zit te komen. Een van de deelnemers schetst een wel erg somber toekomstbeeld: „De huizenprijzen dalen vanzelf weer, wand de volgende crisis is al in wording. En, geloof me, die wordt dieper dan de vorige en daardoor raken nóg meer mensen in de problemen.”