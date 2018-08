EU spoorde Rome aan: investeer in weg en spoor

Minister Matteo Salvini met achter hem de rampbrug. Salvini klaagde over de EU maar dat is onterecht, zegt de Europese Commissie nu. Ⓒ AFP

BRUSSEL - De EU heeft Italië herhaaldelijk aangespoord meer en doelgerichter geld te steken in de infrastructuur van het land. Italië ontvangt bovendien tussen 2014 en 2020 2,5 miljard euro uit de EU-structuurfondsen voor de verbetering van weg en spoor. In april heeft de Europese Commissie nog een investeringsplan van 8,5 miljard euro, onder meer voor de aanpak van snelwegen in en rond Genua, goedgekeurd.