Agent maakt sekstape op kantoor met eigen bodycam

De video (zie onder) van Anthony Doran, met bovenop hem een onbekende vrouw, is niet het enige pikante materiaal. Hij bleek ook over 36 gigabytes aan seksfoto’s te beschikken. Die had hij allemaal op zijn werkcomputer opgeslagen, in een mapje met de titel ’fun times’.

Dat blijkt uit Amerikaanse rechtbankstukken. De forse hoeveelheid pornografisch materiaal kwam pas aan het licht toen de agent werd beschuldigd van mishandeling van een arrestant, en van valse arrestatie. Toen een onderzoeksteam zijn kantoor doorzocht, stuitte men op de foto’s en video’s.

Bekijk hier de video:

Doran vertelt tegen lokale Amerikaanse media dat de video’s „niets te maken hebben met werk” en dat de uitspattingen buiten werktijd vielen. Doran droeg wel zijn politieuniform, zo is te zien op de video.

Wie de vrouw precies is, staat niet in de documenten. Wel staat vermeld dat ze meerderjarig is en ’geen medewerkster van de politie’.