Politie vindt hennepkwekerij in oud politiebureau

De politiepost in Bennekom staat al jaren leeg. Het pand is geen eigendom van de politie. Toen agenten op de voordeur van het oude bureau klopten, ging er aan de achterkant iemand vandoor. Die persoon is gearresteerd. De kwekerij en alle planten zijn volgens de politie vernietigd. Er was sinds 2017 geen hennepkwekerij meer aangetroffen in het Gelderse dorp.