Welkom in het tiny forest. Ik gids u er even doorheen maar let op, want u staat zo weer in de bewoonde wereld. Een tiny forest is een piepklein bos. Om precies te zijn: een bos dat niet groter is dan een tennisbaan. Twaalf Nederlandse gemeenten gaan zo’n minibos aanplanten om de kille verstedelijking wat te verbloemen.