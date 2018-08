’Harde klap op dak gehoord op dag dat Ivana stierf’

Dat zei restauranthouder Ismail tijdens een nieuwe zittingsdag van het juridische onderzoek naar Ivana’s dood. „Of er een rots op een dak viel”, zei hij over de klap die hij hoorde.

Zijn restaurant zit aan een plein achter Capsquare Residences, waar het appartementencomplex aan grenst waar de Johnsons woonden. Als het harde geluid afkomstig was van het lichaam van Ivana Smit en zij inderdaad tussen 13.00 en 14.00 uur op het dak terechtkwam, kan dat inhouden dat ze al dood was vóór de val. De van televisie bekende patholoog-anatoom Frank van de Goot stelde in februari een autopsierapport op naar de doodsoorzaak en de manier waarop Ivana Smit stierf in het Aziatische land.

Duidelijk is dat het meisje voor haar dood een wilde nacht had met een Amerikaanse man en zijn Kazachse vrouw in hun appartement in Kuala Lumpur. Maar het is tot op de dag van vandaag nog niet vastgesteld hoe zij precies om het leven kwam. Haar naakte lichaam werd de volgende ochtend veertien verdiepingen lager op een balkon aangetroffen.

Ivana Smits opa en oma (links) en haar oom Fred (midden) bij de rechtbank in Kuala Lumpur. Ⓒ AFP

Ook stelde Van de Goot vast dat Ivana voor haar dood letsel opliep op haar achterhoofd en haar arm. „Bovendien had zij kort voor haar dood nog een grote hoeveelheid drugs genomen”, zei Ivanas oom Fred Agenjo Weinhold eerder tegen De Telegraaf. „Onwaarschijnlijk dat zij dat zelf heeft ingenomen wat ons betreft, omdat ze de volgende ochtend moest werken. Wij denken dat er misbruik is gemaakt van Ivana door het Amerikaanse echtpaar.”

Van de Goot zal een dezer dagen in de rechtbank in Kuala Lumpur getuigen over zijn bevindingen. Onze verslaggever volgt de zaak vanuit die stad op de voet.

