Geliefd restaurant in Egmond aan Zee verwoest door brand

De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar naastgelegen panden. De brandweerlieden moesten de hulp inroepen van de KNRM (Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij) om zo extra bluswater uit zee aan te voeren.

Bij de brand kwam veel rook vrij, waarop een NL-Alert werd gegeven. Omwonenden moesten ramen en deuren gesloten houden. Om de brand beter te bestrijden, besloot de brandweer het pand te slopen.

Een aantal omwonenden kon door de rook het huis niet meer in. Zij werden opgevangen in een nabijgelegen hotel. Rond tien uur kon de brandweer terug naar de kazerne.

De brand ontstond donderdagmiddag in de gasfles van een terrasverwarmer, zei een ooggetuige tegen NH Nieuws. De eigenaar en een ober van het in Egmond bekende restaurant zouden lichtgewond zijn geraakt. Een gast van het restaurant is naar het ziekenhuis vervoerd met snijwonden, hij zou vast hebben gezeten op het toilet en moest een raam inslaan.

Op Twitter geven meerdere mensen aan het heel jammer te vinden dat het restaurant in vlammen is opgegaan.

Ⓒ J.K.J.Brands