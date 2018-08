’Nederlander (19) opgepakt op Malta voor dood jongen met jetski’

Dat beweert een plaatselijke journalist, die zich baseert op politiebronnen, zo schrijft het AD. De twee jetski’s van de jongens zouden tegen elkaar zijn gebotst. Ze waren vermoedelijk samen op vakantie, met nog een landgenoot.

De arrestatie is nog niet bevestigd door de autoriteiten op Malta. „De verdachte is nog niet officieel beschuldigd maar wordt morgen voorgeleid en hoort dan of hij aangehouden blijft”, aldus de journalist.

’Hoge snelheid’

Het ongeluk vond plaats in de zee vlakbij Paceville, dat geldt als het belangrijkste uitgaansgebied van Malta. Volgens de Reddingsbrigade Nederland zijn jetski’s gevaarlijk omdat zelden ervaring vereist is, laat staan een vaarbewijs.

Een Nederlander die vorig jaar nog een jetski huurde op Malta, bevestigt dat beeld. „Je betaalt, en binnen enkele minuten zit je op zo’n snel ding. Als je weet hoe een brommer werkt, dan kun je dit ook besturen, zeiden ze nog. We klapten op open zee met hoge snelheid over het water. Ook tussen groepen mensen door.”