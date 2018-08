Barcelona worstelt met aanslag

Een agent van de Catalaanse politie overziet de plek waar vorig jaar dertien mensen werden doodgereden. Ⓒ Foto EPA

Barcelona - De Ramblas in Barcelona liggen opnieuw vol met rozen, lichtjes, briefjes, foto’s en knuffels. Vrijdag herdenkt de stad dat een jaar geleden de witte bus van terrorist Younes Abouyaaqoub uit Ripoll over de wandelboulevard heen zigzagde, en daarbij dertien dodelijke slachtoffers en tientallen gewonden maakte. In totaal kwamen bij de aanslagen van Barcelona en Cambrils zestien mensen om. De wonden zijn nog lang niet geheeld.