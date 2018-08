Melbourne kiest voor Hollands glorie

’The sky is the limit’ bij de 61-jarige Van Berkel. Deze week knalden de champagnekurken toen het ontwerp ’Green Spine’ (groene ruggengraat) voor twee torens in het hart van Melbourne door een vakjury tot winnaar werd uitgeroepen. De respectievelijk 356 en 252 meter hoge gebouwen, met een prijskaartje van bijna 1,3 miljard euro, verrijzen straks aan de hand van Nederlandse bouwtekeningen.

Wereldtop

De prestigieuze opdracht is door UNStudio voor de neus weggekaapt van internationaal vermaarde bureaus als OMA en Coop Himmelb(l)au. Van Berkel: „We zijn enorm trots, nadat we er met een man of dertig, onder wie ingenieurs, landschapsarchitecten een half jaar keihard aan hadden gewerkt. We konden de wereldtop al aardig beconcurreren, maar hiermee is onze naam voor de komende jaren écht stevig gevestigd.”

Vanaf City Road. Een impressie

Naast de wenteling in beide gebouwen, viel de combinatie met het vele groen erg in de smaak bij de opdrachtgever, zo jubelt Van Berkel daags na het binnenslepen van de opdracht. Het idee is om de golvende wolkenkrabbers middels royale beplanting op balkons, platforms en terrassen te laten versmelten met het omliggende terrein. „We nemen het groen vanaf de grond honderden meters mee omhoog”, aldus de ontwerper. Op de bovenste etages worden openbare botanische daktuinen gerealiseerd.

Snel doorpakken

De Australische opdrachtgever wil snel doorpakken nu de opdracht is gegund. Van Berkel: „Over twee weken hebben we al de eerste bouwvergadering. In 2020 worden de fundamenten gelegd. Daarna is de bouw naar verwachting binnen vijf jaar afgerond.” De komende jaren reizen zijn specialisten af en aan naar Australië om de klus te begeleiden. „We hebben ’down under’ toch al projecten lopen, dus dat is dan goed te combineren.”

Ben van Berkel

Van Berkel voorziet dat de aannemer de ’verdraaiing’ in het gebouw een pittig project gaat vinden. „Maar dit is echt prima te bouwen, helemaal omdat ook bouwbedrijven alles tegenwoordig via de computer kunnen laten uittekenen. Je zult zien dat de aanvankelijk sceptische bouwvakkers straks weer enthousiast worden zodra het project vordert. Zo gaat dat altijd. Dit is voor hen uitdagender dan systeembouw.”

Illustere collega’s

Met de nieuwe opdracht op zak schaart Van Berkel, die doceert aan verschillende internationale universiteiten, zich definitief in het rijtje illustere Nederlandse collega’s als Rietveld, De Bazel en Berlage. De professor ontwierp in eigen land onder meer het Agoratheater in Lelystad, het Centraal Station in Arnhem en de Erasmusbrug in Rotterdam. Over de grens hangt zijn naam aan het Mercedes Benz-museum in Stuttgart, een warenhuis in Seoul, verscheidene projecten in China en het futuristische appartementencomplex Ardmore Residence in Singapore.

De bijzondere bovenkant van het gebouw.

Van Berkel: „Ik ben er trots op, maar na oplevering laat ik de ontwerpen los. Ze zijn er immers niet voor mij, maar voor de gebruikers. Al vind ik het wel prachtig dat sommige Rotterdammers de Erasmusbrug op hun rug tatoeëren.” Hij beaamt dat zijn loopbaan momenteel crescendo gaat: „In de begintijd tekende ik thuis aan de keukentafel. Nu staat er een bedrijf met 250 vakspecialisten en zijn er nevenvestigingen in Frankfurt, Shanghai en Hongkong. De laatste twee jaar winnen we de helft van de grote ontwerpwedstrijden. Het is ongekend hoe het is gelopen. Al blijft het topsport, je bent altijd bezig. Zelfs op vakantie ben ik in mijn hoofd aan het ontwerpen.”

Dus denkt de toparchitect na het Australische succes alweer aan nieuwe projecten. De toekomst ligt volgens Van Berkel in socialer en gezonder wonen: „Nieuwe appartementen worden misschien niet zo luxe of groot, maar gaan wel vaker gezamenlijke voorzieningen kennen zoals vergader- en sportruimten of een zwembad met sauna. Ook om het contact tussen bewoners te bevorderen. Daarnaast ontwikkel ik via mijn leerstoel op Harvard met studenten ideeën voor nieuwe luchtconditionering. Een architect moet nou eenmaal blijven vernieuwen.”

Truffelslicer

En dan zijn er nog de ’hobbyprojecten’. Waar de vermaarde architect zijn hand niet omdraait voor een pandje van circa tachtig verdiepingen, stort hij zich óók met volle inzet op meubelontwerpen of gefriemel met keukengerei. „Ik heb de bestekset en de truffelslicer voor Alessi ontworpen”, zo spreekt hij met net zo veel trots over zijn ’nevenwerkzaamheden’ als over zijn megalomane Melbourne-project.