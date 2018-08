Niet op de foto? Dan verplicht rode stip op hoofd

Die maatregel heeft organisatiebureau HNL genomen, naar aanleiding van de nieuwe privacywet. „We hebben huisregels bij evenementen. Eén daarvan is dat we foto’s maken en publiceren op Facebook, waarvoor bezoekers toestemming geven”, verduidelijkt Henny Leeflang van HNL. „Wil je dat expliciet niet, dan hebben we de rode stip gedacht.”

Onder meer bezoekers van Haarlem Culinair konden kiezen voor de rode stip. Drie mensen deden dat daadwerkelijk. De organisatie heeft ze nog niet gezien op foto’s, maar mocht dat gebeuren, dan worden hun gezichten onherkenbaar gemaakt.

De actie is een ludiek antwoord op de nieuwe privacywet. „Die is heel erg onduidelijk. Iedereen is ermee aan het stoeien. Ook wij horen verschillende dingen. We dachten: zolang de Belastingdienst er niet eens aan kan voldoen, kunnen wij deze ludieke actie doen. Het leek ons een leuke oplossing.”

Positieve reacties

Op flyers legt de organisatie hun regels uit. „U kunt bij de organisatie een rode stip halen en deze op uw voorhoofd plakken. (...) Het mag ook een lippenstift-stip zijn.”

Ook bezoekers van Bubbles & Bites, volgende week in Bloemendaal, kunnen kiezen voor de rode stip als ze niet op de foto willen. „Mensen vinden het grappig, we krijgen vooral positieve reacties. De enige grap die we hoorden, is dat het geen Pakistaans feest moet worden”, lacht Henny Leeflang. „Dan moeten we in ieder geval stoppen met fotograferen.”