24-jarige man opgepakt voor dood Onur (24) uit Goes

Leden van het speciale politieteam hielden de verdachte, die de recherche al kort na de gewelddadige dood van Baglan op het oog had, aan via een zogeheten uitpraatprocedure. Onder leiding van de rechter-commissaris zijn woningen in Middelburg en in Oost-Souberg doorzocht. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit. De nu aangehouden man wordt verdacht van betrokkenheid bij het dodelijke schietincident.

Baglan, eigenaar van een autopoetsbedrijf in Goes, werd op donderdagavond 27 januari neergeschoten op een parkeerterrein aan het Geldeloozepad in zijn woonplaats. Hij werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar daar overleed hij aan zijn verwondingen. Aan het schieten ging volgens bekenden van het slachtoffer een ruzie vooraf. Zij stellen dat ging om een ruzie om een meisje. De politie Zeeland-West-Brabant kan nog niets zeggen over de aanleiding. Een groot team van rechercheurs onderzoekt de zaak.