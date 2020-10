Ingewijden: horeca dicht, teamsporten aan banden

Dat melden bronnen aan het Binnenhof. Voor de horeca ligt een vroegere sluiting, om zes uur ’s avonds, ook op tafel, net als sluiting voor alleen het weekend. Ook wordt de verkoop van alcohol in de avonduren waarschijnlijk verboden, zoals in sommige veiligheidsregio’s al is gebeurd. De opties zijn nog onderwerp van discussie.

Sporten

Sporten in groepsverband wordt waarschijnlijk aan banden gelegd, de jeugd en professionals uitgezonderd. Dat betekent dat 18-plussers geen amateursporten meer mogen uitoefenen waarbij geen anderhalve meter afstand kan worden gehouden. Een sport als tennis zou bijvoorbeeld nog wel kunnen. Sportscholen blijven vooralsnog open. Voor scholen verandert er voorlopig evenmin iets.

De maatregelen, die zullen gelden voor minstens twee weken, staan nog niet vast. Dinsdag vergadert het kabinet erover. ’s Avonds worden de nieuwe beperkingen bekendgemaakt tijdens de persconferentie van premier Rutte en coronaminister De Jonge.

Gereedschapskist

Naar verwachting schetsen zij daarbij ook al een perspectief voor de lange termijn, een ’routekaart’ of ’gereedschapskist’ die het voor burgers en bestuurders duidelijk maakt bij welke verspreidings- en besmettingsgraad bepaalde maatregelen volgen. Het idee is afgekeken van Ierland, dat met een stoplichtsysteem werkt, waarbij sectoren op rood, oranje of groen gaan bij bepaalde waarden van besmettingen, ziekenhuisopnamen en bezetting van de intensive cares. Burgemeesters kunnen daarbij op eigen gezag horeca en scholen sluiten en reizen aan banden leggen als de situatie daarom vraagt.

Mondkapjes blijven advies

Tijdens de sessie in het Catshuis besprak Rutte met het kernteam van het kabinet al de mogelijke maatregelen. Daarbij is ook weer afgewogen of het dringende advies om mondkapjes te dragen in publieke binnenruimtes een verplichting moet worden. Het lijkt erop dat het bij een advies blijft, aangezien voor een verplichting een wetswijziging nodig is.

Groepsgrootte terug

Het kabinet gaf eerder aan verdergaande maatregelen achter de hand te houden, zoals het instellen van een avondklok. Daar komt het volgens betrokkenen voorlopig niet van. Wel gaat de groepsgrootte verder terug. Voor binnen wordt er geen uitzondering meer gemaakt op het maximum van dertig. Voor buiten gaat het maximale aantal mensen dat mag samenkomen ook verder terug, al is onduidelijk wat de toegestane groepsgrootte wordt.

’Voor iedereen pijnlijk’

De maatregelen werden maandagavond besproken in het Veiligheidsberaad, waar behalve de voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s ook ministers De Jonge en Grapperhaus (Justitie) aanwezig waren. Volgens de Leidse burgemeester Henry Lenferink, die tijdelijk de plaats inneemt van burgemeester Bruls als voorzitter, zijn nieuwe maatregelen ‘voor iedereen pijnlijk’. ,,Maar er moet nu wat gebeuren om het te kenteren.” Volgens Lenferink was er grote steun voor de voorgestelde maatregelen.

Dagrecord

Vorige week had het kabinet nog hoop dat de maatregelen - horeca om tien uur ’s avonds dicht, thuiswerken als norm - voldoende effect zou sorteren. Dat zou nu ongeveer zichtbaar moeten worden. De cijfers logenstraffen dat optimisme. Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn 6.854 nieuwe coronagevallen gemeld, een nieuw dagrecord.