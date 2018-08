Irak bombardeert IS-centrum in Syrië

Archieffoto. Een Iraakse soldaat in het westen van Irak nabij de grens van Syrië waar gevochten wordt tegen IS. Ⓒ AFP

BAGDAD - Irak heeft een luchtaanval uitgevoerd op een commandocentrum van Islamitische Staat in buurland Syrië. Daardoor is een onbekend aantal leden van de terreurgroep om het leven gekomen. Zij wilden aanslagen plegen over de grens. Dat heeft een Iraakse legerwoordvoerder donderdag gezegd.