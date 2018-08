Dorp bestrijdt muggen met zwaluw en vleermuis

De zwaluwtil is een initiatief van actiegroep ’Muggen, weg uit Sleeuwijk’. Inwoners van het Brabantse dorp klagen al jaren over de insecten, die massaal broeden in natuurgebied De Griend. „Langs de rivier is een uitermate groot stuk water”, vertelt mede-initiatiefnemer Roel Wigman (28). „Dat is de ideale broedplaats voor muggen.”

De insecten zorgen volgens Wigman voor veel overlast en ook regionale media lopen er geregeld de deur plat. ’Sleeuwijk wordt geteisterd door een ware muggenplaag’, schreef Omroep Brabant in eerdere jaren. ’De anti-muggenspray is niet aan te slepen. De schappen bij de supermarkt en drogist zijn zo goed als leeg.’

Natuur

Mede-initiatiefnemer Roel Wigman (28) zit in een rolstoel en heeft een progressieve spierziekte. „Daarom ben ik ook moeilijker te verstaan”, excuseert hij zich telefonisch, „Want ik lig de hele dag aan de beademing.” Wigman is trots op de zwaluwtil. „Ik heb een uitkering, maar wil graag wat terugdoen voor de maatschappij.”

Roel Wigman (in rolstoel) met andere initiatiefnemers: „Ja, ik ben trots.” Ⓒ GinoPress B.V.

Sprays en zalfjes gebruikt Wigman niet om muggen te verjagen. Zoemertjes ook niet. „Ik heb een natuurachtergrond. Alle dieren staan met elkaar in verbinding, dus dit is beter. We kunnen van de zwaluwen profiteren. Niet alle muggen zullen weggaan, maar het gaat om balans.”

De zwaluwtil is niet alleen goed voor mensen, maar ook voor de vogels zelf. „Het is een bedreigde soort, dus het is alleen maar goed”, aldus Wigman. „Ik ben er zeker trots op. Het geeft je een verguld gevoel.”

Vleermuizen

Kosten? „Zesduizend euro. Da’s geen kattenpis, inderdaad.” De gemeente en het Brabants Landschap hebben volgens Wigman betaald. Uiteindelijk had de hele operatie letterlijk, maar ook figuurlijk veel voeten in de aarde. „Er moest ook een betonnen fundering worden gestort en een omgevingsvergunning worden afgegeven. Dat kost veel tijd.”

Hier moeten de zwaluwen in gaan nestelen. Ⓒ GinoPress B.V.

Binnenkort krijgen de zwaluwen gezelschap van nog een natuurlijke vijand van de mug: vleermuizen. Bij de kerk komt een grote vleermuizenkast, vertelt Wigman. Ook hebben mensen zich kunnen inschrijven voor een gratis vleermuizenkast thuis. „Vleermuizen jagen ’s nachts, de zwaluwen overdag. Een mooie spreiding.”