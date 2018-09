Regen hindert ’panda-evenement’ Berlijn

Door de regen zijn de bouwwerkzaamheden voor het verblijf van 10 miljoen euro vertraagd. Het verblijf was woensdag wel klaar, maar de panda’s hebben nog geen tijd gehad aan het buitenverblijf te wennen. Daarom mogen ze nog niet naar buiten.

De makers van het Chinese buitenlandbeleid zetten al 45 jaar panda’s in. De Chinese zwart-witte zoogdieren worden geschonken of uitgeleend. Meng Meng en Jiao Quing blijven in beginsel vijftien jaar in Berlijn. Nederland kreeg in het kader van de ’pandadiplomatie’ twee reuzenpanda’s te leen die in april dit jaar in Ouwehands Dierenpark in Rhenen arriveerden.

Xi is vrijdag en zaterdag te gast in Hamburg, waar de topconferentie van de G20 is.