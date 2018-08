’Vijand van het volk’ dient president Trump van repliek

’Journalisten zijn NIET de vijand’ schreef de Boston Globe gisteren op de voorpagina. Ⓒ Foto AFP

WASHINGTON - President Trump is een meester in het bouwen van vertrouwen. Hij deed dat als zakenman en als president. Maar hij is minstens zo goed in het afbreken van het vertrouwen in de instituties die hem tegenstaan. Hij ondermijnt het vertrouwen in de media, zijn eigen veiligheidsdiensten en de rechtsgang. Deze week besloten media samen te werken en te laten zien waarom zij niet, zoals Trump zegt, de vijand van het volk zijn. Oud-CIA-directeur John Brennan merkte juist wat er kan gebeuren als je opstaat tegen de president.