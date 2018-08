Palestijnse post alsnog bezorgd

Een Palestijnse postbeambte staat bij een niet afgeleverde rolstoel. Ⓒ foto AFP

TEL AVIV - Een liefdesbrief die acht jaar na dato arriveert, wanneer je de vrouw in kwestie allang weer was vergeten. Of een cd van je favoriete artiest van zes jaar geleden, die nu opeens in de bus ligt. Het zal de Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever de komende weken gebeuren.