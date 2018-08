Tussenlanding vliegtuig na bommelding

De 273 passagiers gingen zo snel mogelijk van boord. Zij zullen worden ondergebracht in hotels. Ze vliegen vrijdag door als het toestel is doorzocht met behulp van speurhonden en vrijgegeven. Over de achtergrond van de bedreiging kon de woordvoerder van Condor niets zeggen.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik